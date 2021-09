In Schlangenlinien über die B 42

per Mail teilen

Auf der B42 bei Urbar am Rhein hat die Polizei am Freitagabend einen betrunkenen Mann aus dem Verkehr gezogen. Der Alkoholtest ergab 3,35 Promille. Außerdem sei der Mann ohne Führerschein unterwegs gewesen: den habe er schon bei früheren Fahrten unter Alkohol verloren. Eine Frau hatte die Polizei verständigt, weil der Mann auf der Bundesstraße bei Urbar Schlangenlinien fuhr. Bei Steimel im Westerwald musste die Feuerwehr zwei Männer aus ihrem Auto befreien. Wie die Polizei berichtet, waren sie von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume gefahren. Sie wurden in ihrem Wagen eingeklemmt, aber nur leicht verletzt. Auch hier stellte die Polizei fest, dass beide Männer Alkohol getrunken hatten.