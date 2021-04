In Alken und Niederfell an der Mosel ist ein großes Naturschutzprojekt gestartet, das noch die nächsten 15 Jahre dauern soll. Nach Angaben der Kreisverwaltung sollen dort in aufgegebenen Weinbergen wieder neue Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen entstehen. In den vergangenen Monaten wurde dem Naturschutz-Großprojekt in Alken und Niederfell schon vieles geschafft, heißt es vom Kreis. In mühevoller Kleinarbeit haben dort die Beteiligten auf einer Fläche von 16 Hektar die aufgegebenen Weinberge entbuscht und auch Bäume entfernt. So haben sie in den Steilhängen an der Mosel wieder Lebensräume etwa für seltene Mauereidechsen und Schmetterlinge geschaffen. Auch In den nächsten 15 Jahren werden diese Flächen weiter gepflegt – in der Hoffnung, dass sich dort bereits verschwundene Tier- und Pflanzenarten wieder ansiedeln. Ein Biologe überprüft, ob das auch wirklich passiert.