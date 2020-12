Die Mayener Burgfestspiele bekommen ab der Spielzeit 2022 einen neuen Intendanten. Der in Trier geborene Alexander May wird Nachfolger von Daniel Ries, dessen Intendantentätigkeit mit Ablauf der Mayener Burgfestspiele 2021 endet. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich nach Angaben der Stadtverwaltung gestern für Alexander May entschieden. Er hat etwa als Regieassistent u.a. mit Claus Peymann oder Christoph Schlingensief gearbeitet. Als Regisseur war der 50-Jährige etwa am Bayerischen Schauspiel, am Theater Trier und bei den Salzburger Festspielen tätig. In Mayen will er u.a das Musical AIDA und als Schauspiel Goethes Faust zeigen.