Der Discounter Aldi Süd will seine Zentrallager in Montabaur (Westerwaldkreis) und Wittlich (Bernkastel-Wittlich) schließen. Das berichten die Rhein-Zeitung und der Trierische Volksfreund. Betroffen sind demnach rund 380 Mitarbeiter an beiden Standorten. In Montabaur soll im Februar 2022 Schluss sein - die 250 Mitarbeiter wurden bei einer Betriebsversammlung über die Schließung informiert. In Wittlich will das Zentrallager samt Verwaltung schon zum 30. Juni 2021 schließen. Wie die Lebensmittelzeitung schreibt, will Aldi Süd mit dem Schritt Kosten sparen und seine Logistikstruktur neu aufstellen. Bis Ende 2022 wolle der Händler bundesweit vier Regionalgesellschaften schließen. Insgesamt sind 660 Stellen in Gefahr.