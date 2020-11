In Rheinland-Pfalz haben Menschen an den Atombombenabwurf auf Hiroshima vor 75 Jahren gedacht. Vor dem Luftwaffenstützpunkt Büchel forderten Aktivisten mit einer Mahnwache den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland. Auf dem Bundeswehr-Stützpunkt in der Eifel sollen die einzigen Atomwaffen in Deutschland lagern. Offiziell wird dies weder von deutscher noch von US-Seite bestätigt.