Initiativen fordern Verkehrswende in Koblenz

Weniger Autoverkehr in Koblenz, dafür mehr und bessere Radwege und einen kostenlosen ÖPNV. Die Liste der Forderungen an den Koblenzer Straßenverkehr - und damit an Stadt und Politik - ist lang.

Initiativen wie "Koblenz autofrei" oder "Radentscheid Koblenz" demonstrieren am Freitag auf der Balduinbrücke für eine andere Verkehrspolitik in Koblenz. Anlässlich des Globalen Klimastreiks am 19. März hat das Bündnis "Koblenz autofrei" gemeinsam mit anderen Initiativen eine Kundgebung auf der Balduinbrücke in Koblenz geplant. Sie wollen gemeinsam im Rahmen eines Verkehrswende-Aktionstags für ihre Forderungen demonstrieren. Globaler Klimastreik: Fahrraddemo auf der Balduinbrücke Dafür soll die Balduinbrücke nach Angaben der Organisatoren für Autos mehrere Stunden gesperrt werden. Geplant ist eine Fahrraddemo - Corona-konform mit Mindestabstand und Maske. Am Beispiel der viel befahrenen Balduinbrücke soll gezeigt werden, wie gefährlich die Situation für Fahrradfahrer ist. "Wir wollen zeigen, wie vielseitig die Balduinbrücke genutzt werden kann", sagt Victoria Schmitz von "Koblenz autofrei". Die Straße sei gefährlich für Fahrradfahrer, Autos würden oft sehr eng an ihnen vorbeifahren. Wäre die Brücke autofrei, könnte die Fläche ausschließlich von Fußgängern, Radfahrern und dem ÖPNV genutzt werden, sagt Schmitz. "Flächen in Städten müssen nicht immer nur für Autos sein." Victoria Schmitz, Koblenz autofrei Koblenz autofrei Das lose Bündnis setzt sich nach eigenen Angaben für eine ökologisch-soziale Verkehrswende ein. Das Bündnis fordert unter anderem eine autofreie Stadt, einen kostenlosen ÖPNV und einen erweiterten Nahverkehr mit einer Regiotram und Seilbahnen. Frei gewordene Flächen sollen in Gärten, Grünflächen, Fahrradstraßen und Fußwege umgewandelt werden. Ein Teil der vorhandene Autostraßen soll zu Radwegen werden. Außerdem sollen bevorzugt Radwege, statt Autostraßen gebaut werden. Radentscheid Koblenz Die Gruppe fordert ein sicheres und durchgängiges Radnetz in Koblenz, an das auch alle Schulen, Krankenhäuser, Stadtteile und größere Betriebe angeschlossen werden sollen. Bis Ende 2022 sollen schadhafte Radwege repariert, ausgeschildert und markiert werden. Weitere Forderungen sind die Einrichtung von Pop-Up-Radstraßen auf wichtigen Verbindungsstraßen und Tempo 30 in der gesamten Innenstadt. Außerdem sollen mehr Abstellplätze für Fahrräder gebaut werden. Erste Erfolge für Radfahrer in Koblenz Der "Radentscheid Koblenz" konnte vor kurzem einen ersten großen Erfolg verbuchen: Die Initiative hat nach eigenen Angaben genug Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Nun muss der Stadtrat entscheiden. Koblenzer Verkehrsexperte: So sinnvoll sind die Forderungen Die Stadt Koblenz teilte auf Anfrage mit, die Vorschläge der Initiativen würden auf jeden Fall geprüft und zur Umsetzung empfohlen, wenn sie passen. Aktuell setze sie den vom Stadtrat beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan um. Demnach seien eine Straßenbahn oder eine autofreie Innenstadt nicht vorgesehen. In Bezug auf die Situation für Radfahrer teilte die Stadt mit, man habe bereits damit begonnen, neue Radverkehrsanlagen wie eine Fahrradstraße zu bauen und vorhandene Radwege zu verbessern.

