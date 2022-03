Aktionen zum Frauentag im nördlichen Rheinland-Pfalz

Am internationalen Frauentag demonstrieren bereits seit über 100 Jahren Menschen für Gleichberechtigung. Im nördlichen Rheinland-Pfalz sind am Dienstag mehrere Veranstaltungen geplant. In Koblenz soll es um 14 Uhr auf dem Münzplatz eine Versammlung mit anschließendem Umzug durch die Innenstadt geben. Das Aktionsbündnis internationaler Frauentag Neuwied nutzt den heutigen Frauentag, um mit einer Plakataktion auf dem Luisenplatz einen Wandel hin zu mehr Chancengleichheit zu fordern. Eine ähnliche Aktion plant der Arbeitskreis internationaler Frauentag auf dem Marktplatz in Bad Marienberg im Westerwald. Das Kreml-Kulturhaus in Hahnstätten im Rhein-Lahn-Kreis stellt noch bis Mai die Bilderreihe "Die Schönheit der Zeit. Fotos von Frauen 50+" aus.