Die aktuellen Debatten im laufenden Bundestagswahlkampf bereiten vielen Bürgerinnen und Bürger Sorge. Auch an diesem Wochenende sind Aktionen für die Demokratie geplant.

Am vergangenen Wochenende sind tausende Menschen in Koblenz, Mayen und Altenkirchen für die Demokratie und mehr Toleranz auf die Straße gegangen. Und bereits Ende Januar protestierten in Westerburg und Neuwied Menschen gegen Rechtsextremismus. An diesem Wochenende sind weitere Aktionen im Norden von Rheinland-Pfalz geplant:



Das "Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz" will anlässlich der Bundestagswahl mit gleich zwei Veranstaltungen an diesem Wochenende ein Zeichen für die Demokratie und eine tolerante Gesellschaft setzen.

Mit einem "Future Rave" am 7. Februar wollte das Bündnis in erster Linie junge Leute ansprechen. Die Organisatoren hatten deshalb nach eigenen Angaben die örtlichen Schulen kontaktiert, um Oberstufen- und Berufsschüler zu erreichen, von denen viele in diesem Jahr zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl wählen dürfen. Um 13:30 Uhr fing das Warm-Up auf dem Marktplatz Neuwied an.

Am 8. Februar stellt das Bündnis die Frage "Ist die Demokratie weiblich?". Die Veranstaltung will den Angaben zufolge ergründen, warum Frauen anders wählen als Männer und nutzt dafür Rollenspiele, die von einer Theaterpädagogin angeleitet werden. Organisator Peter Schwarz sagt, dass es aber keine reine Frauenveranstaltung sein soll. Männer seien explizit eingeladen. Die Aktion startet um 11 Uhr, ebenfalls auf dem Neuwieder Marktplatz.

Neuwieder Mitorganisator fordert mehr Zusammenhalt

Peter Schwarz engagiert sich beim "Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz" und fordert, dass die demokratischen Parteien zusammenhalten sollen: "Man kann nur gemeinsam gewinnen. Einzeln steht man auf verlorenem Posten." In Neuwied funktioniere das und das sollte laut Schwarz auch in Deutschland und in Europa funktionieren. Mit den Veranstaltungen, die er mit dem "Neuwieder Bündnis" geplant hat, möchte er die Menschen außerdem motivieren, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, "weil nur wer mitwählt, kann auch mitbestimmen."

Teilnehmer vom Neuwieder Bündnis wünscht sich vielfältige Demo

Wenn Deutschland sagt: 'wir sind vielfältig', dann sollten wir auch vertreten sein.

Aghid Al-Masalmeh engagiert sich im "Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz", er spricht auch auf den Veranstaltungen und ist Juso-Kreisvorsitzender in Neuwied. Als er das erste Mal auf einer Demo in Neuwied eine Rede gehalten habe, seien viele Menschen mit Migrationshintergrund zu ihm gekommen und hätten gesagt: "Toll, dass du das machst und uns eine Stimme gibst."

"Wenn Deutschland sagt: 'wir sind vielfältig', dann sollten wir auch vertreten sein", sagt Aghid Al-Masalmeh. "Ich denke, wenn man weiter schweigt, dann droht die Demokratie zu bröckeln, wenn nicht sogar auseinander zu fallen. Das gefährdet unsere Zukunft. Ich möchte gerne in einem Land leben, das demokratisch agiert und demokratisch ist. Und das möchte ich mir auch nicht anders vorstellen."

Am bundesweiten Aktionstag "Omas gegen Rechts" am 8. Februar haben die Andernacher Omas eine Demo angemeldet. Sie soll um 11 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Historischen Rathaus beginnen, dann durch die Innenstadt ziehen und auf dem Marktplatz enden. Die Demo wird unter anderem von der Initiative "Buntes Andernach - Gelebte Demokratie" mitgetragen.

Auch in Koblenz ist am bundesweiten Aktionstag "Omas gegen Rechts" am 8. Februar eine Aktion geplant. Sie soll um 11 Uhr vor der Herz-Jesu-Kirche starten. Dort möchte die Aktionsgruppe bis 16 Uhr einen Stand aufbauen.