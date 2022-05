Der Zentralplatz in der Koblenzer Innenstadt verwandelt sich von Donnerstag an in ein großes Lesezimmer. Drei Tage lang können Bürger und Besucher sich dort eines von mehr als 3.000 Büchern aussuchen und direkt vor Ort darin lesen. Koblenz ist in diesem Jahr eine der 22 Städte, in denen das Lesefestival "StadtLesen" Station macht. Das Projekt wird Donnerstagabend offiziell mit einer Lesung eröffnet. Bis Sonntag können dabei alle Koblenzerinnen und Koblenzer auch eigene Texte vortragen.