Schöne Bastelarbeiten von fleißigen Eltern und Kindern, gibt es in so manchem Fenster zu bewundern.

St. Martin in Corona-Zeiten

Da in diesem Jahr die Martinszüge wegen Corona ausfallen, können hell erleuchtete Laternen-Fenster eine schöne Alternative bieten - besonders für Kinder. Bei der bundesweiten Aktion "Laternen-Fenster" hängt man eine oder mehrere Laternen in ein Fenster und bringt sie mit Lichterketten oder LED-Teelichtern zum leuchten. Die leuchtenden Fenster können dann von kleinen und großen abendlichen Spaziergänger bewundert werden, so wie auf diesen Bildern aus Caan und Kaltenengers bei Koblenz.