Gründer Dommermuth übernimmt Aktien-Mehrheit bei United Internet

Der Chef und Gründer des Internet- und Mobilfunkanbieters United Internet aus Montabaur, Ralph Dommermuth, übernimmt wie angekündigt die Mehrheit an dem Unternehmen. Es seien Kaufverträge über 15,2 Millionen Aktien abgeschlossen worden, hieß es. Wer genau die Aktien verkauft hat und wie hoch der Preis war, ist nicht bekannt. Am Mittwoch hatte die United Internet-Aktie bei rund 35 Euro geschlossen. Bei diesem Preis hätte die Aufstockung den Firmenchef über eine halbe Milliarde Euro gekostet. United Internet will mit seiner Tochter, dem Mobilfunkunternehmen 1&1, das vierte Mobilfunknetz in Deutschland aufbauen - neben der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland.