Fall um unbekannte Frauenleiche bei "Aktenzeichen XY"

In der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY - ungelöst“ geht es am Mittwochabend unter anderem erneut um den Fall einer unbekannten Frauenleiche, die vor mehr als 30 Jahren auf der A3 gefunden wurde. Die Polizei erhofft sich nach eigenen Angaben auch nach der langen Zeit Hinweise auf die Identität der Frau. Die Frauenleiche war am späten Abend des 7. August 1991 auf der A3 in Richtung Köln, kurz vor der Ausfahrt Neustadt (Wied) gegenüber der Rastanlage Fernthal, gefunden worden. Nach Polizeiangaben wurde sie von mindestens einem Auto überfahren und starb an inneren Verletzungen. Zum Zeitpunkt ihres Todes soll die Frau zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Im Zuge der Ermittlungen stieß die Polizei auf ein altes Foto einer jungen Frau in einer Kölner Gaststätte, die der unbekannten Toten stark ähnelt. Daraufhin wurde der Fall im Frühjahr vergangenen Jahres das erste Mal in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY - ungelöst“ behandelt. Weil die Identität der Verstorbenen trotzdem nicht geklärt werden konnte, wird der Fall nun erneut gezeigt.