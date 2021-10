Verteidigungsministerin sieht Sanitätsdienst auf gutem Weg

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Montag das Zentrum für Innere Führung der Bundeswehr in Koblenz besucht. Die scheidende Ministerin sagte, die geplante Reform des Sanitätsdienstes sei auf einem guten Weg. Die Reformpläne hatten für Diskussionen gesorgt, weil es unter anderem statt eines Inspekteurs in Koblenz einen Generalarzt direkt im Bundesverteidigungsministerium geben soll. Es sei alles vorbereitet, damit eine neue Bundesregierung über die geplante Reform entscheiden könne, so Kramp-Karrenbauer. Im Zentrum für Innere Führung werden zum Beispiel Führungskräfte der Bundeswehr geschult. Die Einrichtung gilt zudem als Barometer für die Stimmung in der Truppe und als Denkfabrik.