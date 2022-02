Hochmoderner Jet spart Sprit mit Motor aus der Eifel

Motoren in der Eifel - das ist man durch den Nürburgring ja gewohnt. Aber hier geht es um Flugzeugmotoren aus Adenau - und um eine Nischen-Firma mit weltweitem Ruf.

Der neue Businessjet des amerikanischen Herstellers Otto Aviation Celera 500 sieht aus wie eine riesengroße Pistolenkugel, hat keinen flachen Rumpf und auch keine zwei Triebwerke. Das neue High-Tech-Geschäftsflugzeug bricht mit den üblichen Konventionen. Entscheidenden Anteil daran hat die RED Aircraft GmbH aus Adenau in der Eifel. Der Flugzeugmotorenbauer hat besonders Treibstoff sparende Motoren entwickelt: Sie könnten die Luftfahrt revolutionieren, hofft das Unternehmen.

CO2 einsparen mit Kolbenmotoren

In der Produktionshalle von RED Aircraft in Adenau arbeiten 35 Mitarbeiter an den 500 PS-starken Motoren. Die 300 Kilogramm schweren Motoren verbrauchen nach Firmenangaben nur halb so viel Treibstoff wie herkömmliche Flugzeuge ähnlicher Dimension. Gerade angesichts des Klimawandels und der sogenannten Flugscham sei das auch ein wichtiges Verkaufsargument, freut sich Geschäftsführer Jürgen Schwarz. Er ist sich sicher: "Dieser Motor ist ein Meilenstein in der Luftfahrtindustrie."

RED Aircraft aus Adenau sieht weitere Anwendungsmöglichkeiten

Bis zu 50 dieser Sparmotoren will RED Aircracft pro Jahr für den amerikanischen Hersteller Otto Aviation produzieren. Jeder von ihnen wird von Hand hergestellt. Nach Angaben des Unternehmens dauert die Produktion jedes Motors etwa einen Monat, sagt Schwarz. Grundlage seien keine bestehenden Motoren gewesen, sondern man habe ein komplett neues Konzept entwickelt. Laut RED sinkt der Verbrauch über eine gegebene Strecke um bis zu 50 Prozent.

"Dieses Konzept wird sich durchsetzen, wenn es sich bewährt."

Erstmal fliege zunächst das hochmoderne Geschäftsflugzeug der Amerikaner mit dem innovativen Motor aus der Eifel, sagt der Geschäftsführer von RED Aircraft. Er findet, die beiden Unternehmen ergänzen sich gut. Und er sieht schon weitere Anwendungsmöglichkeiten, etwa bei Frachtflügen. "Dieses Konzept wird sich durchsetzen, wenn es sich bewährt."

RED Aircraft aus Adenau will innovativen Motor weiterentwickeln

Als nächste Testphase sei der Flug in größerer Höhe und mit größeren Geschwindigkeiten geplant, damit bis 2025 ein Flugzeug im Serienstandard fertig werde. Das Triebwerk RED A03 ist nach Unternehmensangaben ein Doppel-Sechszylinder-Kolbenmotor, der auf den Leistungsbereich zwischen 500 und 600 PS ausgelegt ist.