Im Kreis Ahrweiler ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen auf 44,6 gestiegen. Das ist nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes zurzeit der höchste Wert in Rheinland-Pfalz. Der Kreis Ahrweiler wurde vor zwei Wochen von der Flutkatastrophe massiv getroffen. Die erhöhte Zahl habe aber nichts mit der Flutkatastrophe zu tun, sondern gehe auf ein Wohngebiet in Adenau zurück, wo enge, private Kontakte die Infektionen ausgelöst haben, hieß es vom Gesundheitsministerium. Auch landesweit ist die Inzidenz weiter gestiegen: von 16,9 am Dienstag auf 17,8 am Mittwoch. Außerdem verzeichneten die Gesundheitsämter seit gestern zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.