Geldautomat im Kreis Ahrweiler gesprengt

Unbekannte haben in Grafschaft (Kreis Ahrweiler) einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner meldeten im Ortsteil Beller in der Nacht zum Montag eine Explosion, wie eine Polizeisprecherin sagte. Hinweise zu einem oder mehreren Tätern habe es zunächst nicht gegeben. Lediglich ein wegfahrendes Fahrzeug sei beobachtet worden. Der Geldautomat befand sich demnach in dem Vorraum einer Bank in einem Bürogebäude. An dem Gebäude seien größere Schäden entstanden. Ob die Täter Geld erbeutet haben, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Gebäudeschadens war zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.