Interaktive Kunstausstellung "Flutgeschichten" eröffnet

Die Organisationen IsraAID Germany und die Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland eröffnen nach eigenen Angaben heute in Bad Neuenahr-Ahrweiler die interaktive Kunstausstellung „Flutgeschichten“. Ausgestellt werden Exponate, die im direkten Bezug zum Hochwasser und der Zeit danach stehen. In der Ausstellung sind demnach Fotos, die von Betroffenen und Helfenden der Flut gemacht wurden, zu sehen oder Kunstobjekte aus Hochwasserfundstücken, außerdem Dokumente, die in direktem Zusammenhang mit der Katastrophe stehen. Den Organisatoren gehe es aber nicht darum, die Ereignisse zu dokumentieren, sondern um die Frage, was die Flut möglicherweise gesellschaftlich verändert habe. Die Ausstellung solle Hoffnung spenden und Betroffene ermutigen. Interaktiv sei die Ausstellung deswegen, weil Besucher durch verschiedene Installationen auf Gesehenes reagieren und ihre Emotionen und Gedanken zu den ausgestellten Werken ausdrücken könnten. Außerdem würden Workshops zu Kunst und Kunsttherapie angeboten. Die Ausstellung soll im Laufe des Jahres in den betroffenen Gebieten und anderen Teilen Deutschlands zu sehen sein.