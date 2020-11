Im Regierungsbunker in Ahrweiler gibt es in der kommenden Saison eine neue Führung. Zum ersten Mal können Besucher dann auch bisher gesperrte Räume des Bunkers besichtigen. Die neue Tour führt laut der Museumsleiterin tief hinein in den Berg. Zum ersten Mal könnten sich Besucher dort den unterirdischen Plenarsaal, das Schlafzimmer des Bundeskanzlers oder das Badezimmer des Bundespräsidenten anschauen. Allerdings sei die Tour nicht für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Gehproblemen geeignet. Teilweise bräuchten Besucher außerdem Taschenlampen und Gummistiefel, weil in einigen Räumen Wasser stehe. Die Führungen sollen nur an Wochenenden und für kleine Gruppen angeboten werden. Der Regierungsbunker in Ahrweiler war der größte Atombunker Europas und sollte im Krisen- oder Verteidigungsfall der Bundesregierung Schutz bieten.