Wärmeversorgung ist wichtigste Aufgabe

100 Tage nach der Flutkatastrophe mit mehr als 130 Toten im Ahrtal ist die Wärmeversorgung der Häuser nach wie vor die wichtigste Aufgabe. Das teilt die Kreisverwaltung Ahrweiler mit. Nach Angaben von Helferorganisationen werden dagegen immer weniger Freiwillige gebraucht, die Schutt und Müll beseitigen. Das Helfer-Shuttle hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 85.000 Helfer ins Ahrtal gebracht. Davon halfen rund 5.000 bei der Weinlese. Im kommenden Monat werden nach Angaben der Organisatoren für den Wiederaufbau der Häuser vor allem Handwerker gebraucht. Das Deutsche Rote Kreuz will noch bis Mitte kommenden Monats Flutopfer im Ahrtal mit einer täglichen warmen Mahlzeit versorgen. Danach sollen voraussichtlich Köche in der Region die Verpflegung übernehmen. Die Kreisverwaltung Ahrweiler arbeitet weiter mit psychiatrischen Fachkliniken und dem Hospizverein an einer medizinischen Versorgung traumatisierter Flutopfer.