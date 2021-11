Ahrtalbahn fällt zeitweise aus

Die erst kürzlich wieder zwischen Remagen und Ahrweiler in Betrieb genommene Ahrtalbahn fällt aktuell wieder aus. Bauarbeiten an der Strecke führen nach Angaben der Bahn dazu, dass die Züge im Stundentakt ausfallen. Bahnreisenden wird empfohlen, im Internet zu schauen, ob ihr Zug ebenfalls betroffen ist. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Remagen und Ahrweiler ist eingerichtet. Wie lange die Störung dauern wird, sei unklar, so die Bahn. Erst am Montag war die Ahrtalbahn nach knapp vier Monaten wieder in Betrieb genommen worden.