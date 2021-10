Das bedeuten die neuen Überschwemmungsgebiete für das Ahrtal

per Mail teilen

Das Land hat neue Hochwasserzonen entlang der Ahr ausgewiesen. Sie zeigen, wo neu- beziehungsweise wieder aufgebaut werden darf und wo nicht.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord hat die neuen Überschwemmungsgebiete mit Hochwasser-Karten dargestellt, die auf der Internetseite der SGD veröffentlicht sind. Sie zeigen, in welchen Gebieten zukünftig Häuser stehen dürfen und in welchen nicht.

Gefahrenzonen an der Ahr

Direkt an der Ahr gibt es sogenannte Gefahrenbereiche. Dort gilt ein absolutes Bauverbot. Nach Angaben der SGD, sollen diese Flächen möglichst frei bleiben. Sie können aber zum Beispiel für Fußballplätze, als Orte der Erholung oder zur naturnahen Entwicklung der Ahr genutzt werden. Nach Angaben des Landes können 34 von der Flut zerstörte Häuser nicht wieder aufgebaut werden, weil die Grundstücke in der Gefahrenzone liegen. Das Land hat angekündigt, den Eigentümern Ersatzgrundstücke anzubieten oder ihnen Entschädigungen auszuzahlen.

Großteil der Wohngebiete im Überschwemmungsgebiet

Dann gibt es die eigentlichen Überschwemmungsgebiete. Sie reichen von der Ahr aus gesehen weit in die Orte hinein. In einigen Gemeinden liegen Zweidrittel der Häuser in dieser Zone. Das bedeutet: Wenn es wieder ein starkes Hochwasser geben sollte, muss damit gerechnet werden, dass die Orte wieder geflutet werden könnten.

Im neuen Überschwemmungsgebiet liegt beispielsweise auch der Ortsteil Altenburg in der Verbandsgemeinde Altenahr. Dort umfasst der Bereich beinahe alle Wohngebiete und auch das Seniorenheim. Es reicht von der Ahr bis zur Grundschule und Realschule plus. Die Gebiete oberhalb der Straßen Am Weiher und Am Steinacker gehören nicht mehr dazu.

Die Flut Mitte Juli hat fast den kompletten Ortsteil Altenburg in der Verbandsgemeinde Altenahr überschwemmt (rotes Gebiet). Das neue Überschwemmungsgebiet (blaue Zone) reicht bis weit in den Ort hinein und endet kurz vor der Grundschule und Realschule plus, wie die Karte der Struktur- und Genehmigungsdirektion zeigt. Land Rheinland-Pfalz

Unterschiede bei Hochwasser-Auflagen

Wer im Überschwemmungsgebiet wohnt, muss beim Wiederaufbau teilweise strenge Hochwasser-Auflagen beachten. Nach Angaben von Joachim Gerke von der SGD Nord wird es vor allem darauf aufkommen, wo sich das Grundstück im Überschwemmunsgebiet befindet. Liege es eher am Rand des Gebiets, gebe es außer einer für Hochwasser angepassten Bauweise vermutlich keine weiteren Auflagen, sagt Gerke: "Liegt das Grundstück aber nah an der Ahr, könnte es passieren, dass die Eigentümer ihr Grundstück abgraben müssen."

Mögliche Auflagen laut SGD Nord könnten zum Beispiel sein, dass die Sicherungskästen in den oberen Etagen angebracht werden müssen, damit die Stromversorgung auch denn sichergestellt ist, wenn der Keller mit Wasser geflutet wird. Notwendig könnte den Angaben zufolge auch sein, dass sich die Schlaf- und Wohnbereiche eines Hauses nicht im Erdgeschoss befinden dürfen.

Anwohner noch nicht über konkrete Auflagen informiert

Bis jetzt haben die Menschen in den Orten an der Ahr nach Angaben mehrerer Ortsbürgermeister noch keine konkreten Informationen zu den Auflagen. "Wo wieder Wohnraum entstehen kann, wissen wir leider noch nicht genau", sagt Alfred Sebastian, Bürgermeister von Dernau. Er hofft, dass seine Gemeinde in zehn Jahren noch schöner ist als vor der Katastrophe. Dies geschehe aber nicht bei zu strengen Auflagen: "Es wäre fatal für einen touristischen Ort, wenn man im Erdgeschoss nur noch Garagentore oder Kellerfenster sieht."

Das sind die vorläufigen Überschwemmungsgebiete Die Karten zu den neuen Überschwemmungsgebieten sind auf der Internetseite der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord einsehbar. Dort können Betroffene auch direkt ihre Wohnadresse eingeben und nachschauen, ob ihr Wohnhaus in einem Überschwemmungsgebiet liegt. Bei den Überschwemmungsgebieten handelt es sich um vorläufige Gebiete, denn die Modellrechnungen für eine endgültige Festsetzung der Gebiete wird laut SGD mindestens ein Jahr dauern.

Bürgerversammlungen zum Wiederaufbau im Ahrtal

Ab kommender Woche informieren Experten der Struktur- und Genehmigungsdirektion die Anwohner im Ahrtal über die neuen Überschwemmungsgebiete. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte dazu bei der zweiten Zukunftskonferenz am Donnerstagabend: "Bürgerinnen und Bürger können dort ganz genau den Straßenzug entlang fragen, was das eigentlich für sie persönlich bedeutet." Diese Bürgerversammlungen sollen in den kommenden drei Wochen täglich stattfinden.

Ab Freitag können Betroffene der Flut auch Unterstützung von Experten in den 16 Infopoints im Landkreis Ahrweiler erhalten. Zum Beispiel bieten Mitarbeiter der Architektenkammer Beratung bei Fragen zum Wiederaufbau an. Außerdem helfen Experten der Investitions- und Strukturbank beim Ausfüllen von Förderanträgen.