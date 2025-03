Ahrtal-Tourismus setzt mehr auf Events für jüngere Gäste

Das Hotel Rodderhof in Ahrweiler ist beim Deutschen Hotelkongress in Mainz mit dem "Special Award" ausgezeichnet worden. Zur Begründung heißt es von der Jury, der Rodderhof sei als eines der ersten Hotels nach der Flutkatastrophe im Ahrtal wiedereröffnet worden und spiele damit eine große Rolle für den Tourismus in der Region.