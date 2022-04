Kreis Ahrweiler soll ein Dorf-Büro bekommen

Das Innenministerium will im Landkreis Ahrweiler ein sogenanntes Dorf-Büro einrichten. Bürger sollen dort Computer-Arbeitsplätze und Besprechungsräume buchen und nutzen können, um sich lange Pendel-Wege zu ersparen. Mit dem Gemeinschaftsbüro wolle das Land die von der Flutkatastrophe schwer betroffenen Kommunen unterstützen, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD). Er rief die Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr sowie die Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig auf, sich um die Einrichtung des Dorf-Büros zu bewerben. In Rheinland-Pfalz gibt es bereits acht entsprechende Einrichtungen - unter anderem in Buch in Rhein-Hunsrück-Kreis und Katzenelnbogen im Rhein-Lahn-Kreis. Die Menschen im Ahrtal hätten mit dem Wiederaufbau alle Hände voll zu tun, sagte der Innenminister. Da sei es eine große Erleichterung, wenn sie nicht jeden Tag ins Büro pendeln müssten.