Bad Münstereifel in NRW überwacht per Radar rund um die Uhr den Pegelstand von 13 kleinen Bächen. Davon profitiert auch das Ahrtal. Bei Hochwasser werden die Bürger früher gewarnt.

Die Stadt Bad Münstereifel im nordrhein-westfälischen Teil der Eifel hat ein Hochwasser-Warnsystem in Betrieb genommen , von dem auch Menschen an der Ahr profitieren. Mit winzigen Radarsensoren kontrolliert Bad Münstereifel rund um die Uhr den Wasserstand von 13 kleinen Bächen.

Am Hornbach hängt das kleine Messgerät unter der Brücke der L 206. Es schickt seine Daten direkt an die Stadtwerke Bad Münstereifel. SWR Martin Gärtner

Kleines Gerät - große Wirkung

"Die Messstellen sind klein und unscheinbar", sagt Bad Münstereifels Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian (CDU). "Ihre Wirkung ist aber enorm." Dank des Systems können Bürgerinnen und Bürger bei Hochwasserkatastrophen 30 Minuten früher als bisher gewarnt werden. "Jede Minute zählt - gerade bei extremen Wetterereignissen", sagt die Bürgermeisterin.

Auch Ahrtal-Bewohner werden früher gewarnt

Vom Radarsystem profitiert auch das Ahrtal. Elf der 13 Bäche in Bad Münstereifel fließen in die Erft, aber zwei in die Ahr, so dass auch dort die Anwohnerinnen und Anwohner früher wissen, dass Hochwasser auf sie zukommt. Sollte der Kreis Ahrweiler für seine Bäche später auch so ein Messsystem kaufen, könnte es mit dem von Bad Münstereifel vernetzt werden, betont die Nachbarstadt in Nordrhein-Westfalen.

Kleine Bäche wurden bisher nicht gemessen

Das neue Warnsystem habe zwei große Vorteile, erläutert Bürgermeisterin Sabine Preise-Marian. Erstens seien für die ganz kleinen Bäche bisher keine Pegeldaten erhoben worden. Der Hornbach, an dem die Bürgermeisterin das neue Warnsystem vorführt, ist ein mickriges Rinnsal. Bei der Hochwasserkatastrophe 2021 schwoll der Hornbach aber so stark an, dass er die Brücke der Landstraße 206 fortriss.

Zweitens könne das Radarmesssystem relativ schnell installiert werden, sagt Preise-Marian. Der Stadtrat von Bad Münstereifel hatte die Anschaffung erst im September 2024 beschlossen und 27.000 Euro bereitgestellt. Jetzt - neun Monate später - ist das System im Einsatz.

Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian hat das neue Hochwasserwarnsystem am Hornbach vorgestellt. Bei der Flut hatte der kleine Bach die Straßenbrücke fortgerissen. Im Hintergrund ist die neue Brücke zu sehen. SWR Martin Gärtner

Gerät misst Wasserstand im Minutentakt

Die Messgeräte funktionieren per Batterie, sind überflutungssicher und mit einer Diebstahlsicherung ausgestattet. Jede Minute messen sie Wasserstand und Temperatur des kleinen Baches. Alle fünf Stunden werden die Daten an die Stadtwerke übermittelt. Erreicht das Wasser einen kritischen Pegelstand, löst das Messgerät Alarm aus und schickt jede Minute aktuelle Daten an die Stadtwerke.

Stadtteile können schnell evakuiert werden

Die Verantwortlichen in Bad Münstereifel wissen dank der 13 kleinen Messgeräte wesentlich eher, dass sich eine Katastrophe anbahnt und können schneller Feuerwehr und Rettungskräfte in Marsch setzen sowie gefährdete Stadtteile evakuieren.

Bei der Hochwasserkatastrophe an der Erft im Juli 2021 waren in Bad Münstereifel fünf Menschen ums Leben gekommen. Im Ahrtal starben damals 135 Menschen.