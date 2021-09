per Mail teilen

Der "Vor-Ort-Beauftragte" für den Wiederaufbau im Ahrtal der Landesregierung in Rheinland-Pfalz, Günter Kern, hat vor der zweiten sogenannten "Zukunftskonferenz" eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler würden voraussichtlich im November wieder an die Gasversorgung angeschlossen sein. Zudem gebe es eine Aufbruchsstimmung, viele Menschen würden beim Wiederaufbau umdenken, beispielsweise, indem sie über Alternativen zu Ölheizungen nachdenken würden.