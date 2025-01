Höchstes Hochwasser im Ahrtal seit Flutkatastrophe erwartet

An der Ahr wird für Donnerstagmittag das höchste Hochwasser seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 erwartet. Nach Angaben der Kreisverwaltung soll die Ahr am Pegel in Altenahr bis auf 2,45 Meter ansteigen.

An der Mittelahr könnten deswegen Straßen überflutet werden. Die Feuerwehren entlang der Ahr sind laut Kreisverwaltung im Einsatz und kontrollieren die gefährdeten Bereiche. Nach Angaben der Feuerwehr ist in Altenahr der Tunnel gesperrt, die provisorische Zufahrt sei bereits überflutet. Hochwasser im Ahrtal: Behörde sieht keine Gefahr für die Bevölkerung Der Kreis Ahrweiler hat nach eigenen Angaben erste Kräfte der technischen Einsatzleitung einberufen. Besonderes Augenmerk legen die Behörden den Angaben zufolge auf die Brückenbaustellen für die Straßen und die Ahrtalbahn. Diese könnten durch das Hochwasser überflutet werden. Hochwasser im Vergleich Nach Schätzungen des Landesumweltamts stieg der Wasserstand in Altenahr bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 auf 7 Meter. Es könnte auch mehr gewesen sein. Genaue Daten fehlen, da die Pegel bei der Flut weggerissen wurden. Der letzte übermittelte Stand am Pegel Altenahr liegt demnach bei über 5 Metern. Zum Vergleich: Das Jahrhunderthochwasser von 2016 erreichte eine Höhe von über 3,7 Metern. Zwar gehen die Behörden nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung aus, die Kreisverwaltung bittet die Menschen im Ahrtal aber dennoch, einen Blick auf Warnapps wie Katwarn oder Nina zu haben. Rheinland-Pfalz Pegelstände steigen wieder an Hochwasser an vielen Flüssen in Rheinland-Pfalz Die Pegelstände an vielen Flüssen in Rheinland-Pfalz steigen. Einzelne Straßen sind gesperrt. An der Ahr wird das größte Hochwasser seit der Flutkatastrophe erwartet. Auch Pegelstände an Rhein, Mosel und Nette steigen Auch die Wasserstände an Rhein, Mosel und Nette steigen weiter an. Die Stadt Cochem organisiert nach eigenen Angaben erste Maßnahmen. Denn nach aktuellen Vorhersagen soll die Mosel bis Freitag früh auf über sieben Meter ansteigen. Laut Hochwasservorhersagezentrale soll der Rhein in Koblenz Donnerstagabend die Meldehöhe von fünf Meter überschreiten. Auch die Nette in Mayen ist weiter angestiegen und kann nach Stadtangaben über die Ufer treten.