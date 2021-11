Nass, kalt und ungemütlich: Das Helfer-Shuttle trotzt dem Winter

per Mail teilen

Auch vier Monate nach dem Hochwasser werden im Ahrtal Helferinnen und Helfer benötigt. Damit sie weiterhin kommen und niemand friert, wird das Helfer-Shuttle winterfest gemacht.

Es ist ruhig geworden im Basiscamp des privat organisierten Helfer-Shuttles im Grafschafter Industriegebiet. Während im Sommer massenweise freiwillige Helferinnen und Helfer ins Ahrtal strömten, werden es jetzt in der kälteren Jahreszeit doch spürbar weniger. Einzelne Helfer wärmen sich aber im Verpflegungspavillon bei heißen Getränken.

Helfer im Ahrtal machen trotz niedrigen Temperaturen weiter

Einige Helferinnen und Helfer sind bereits mehrere Wochen vor Ort. Sie übernachten teilweise in Wohnmobilen, manche sogar noch in ihren Autos, erzählt einer der Helfer. Auf dem Helfer-Shuttle-Gelände sind sogar noch vereinzelt Zelte zu sehen. Bernhard Rossgatter aus Niederbayern, der den Sicherheitsdienst in der Nacht übernimmt, hat bereits alle Wohnformen durchgemacht: erst im Zelt, dann im Auto und später im Wohnmobil.

Auf dem Gelände des Helfer-Shuttles in der Grafschaft zelten noch immer einige Helfer - trotz der niedrigen Temperaturen. SWR

Das Wohnmobil hat ihm Jürgen Gehring vom Orgateam des Helfer-Shuttles besorgt. Denn Gehring ist es nach eigenen Angaben wichtig, dass die freiwilligen Helfer gesund bleiben. Sie könnten etwa in einem doppelwandigen beheizten Zelt in Leimersdorf übernachten. Für die Organisatoren gebe es außerdem winterfeste Büros auf einem benachbarten Grundstück. Und das Gemeinschafts- und Versorgungszelt werde dort ebenfalls mit festen Wänden und einer Heizungsanlage neu aufgebaut.

Das motiviert dann vielleicht auch zusätzliche Helfer, hofft Gehring. "Natürlich war es hier im Sommer angenehmer, aber auch die Betroffenen sind von der schlechten Witterung hart getroffen. Das motiviert uns", sagt er.

Helfer: "Wir lassen die Menschen hier nicht im Stich"

Er ist selbst ein freiwilliger Helfer. Seine Frau und Kinder sind ebenfalls mit im Camp des Helfer-Shuttles, wo die Freiwilligen nicht nur verpflegt werden, sondern auch mit Werkzeug und Kleidung ausgerüstet werden. Alle packen an, wo sie können. Und das wollen sie auch dann noch tun, wenn es noch kälter wird. "Wir lassen die Menschen im Ahrtal gerade in der kalten Jahreszeit nicht im Stich", verspricht Gehring.