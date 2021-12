Menschen im Ahrtal, deren Heizung noch nicht wieder in Betrieb genommen wurde, können sich nach Angaben des Kreises Notfall-Heizgeräte abholen. Sowohl im "Verteilzentrum Ahrtal" in Grafschaft-Gelsdorf als auch im Spendenlager in Ahrbrück. Als Alternativen seien unter anderem Gasheizöfen und Heizlüfter vorhanden. Außerdem stünden Brennholz und Holzbriketts zur Abholung bereit, so der Kreis Ahrweiler.