Autozulieferer ZF sucht Ersatzstandort für Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Autozulieferer ZF will sich einen neuen Standort im Ahrtal bzw. der Region suchen. Das haben das Management und der Betriebsrat am Dienstagnachmittag bekannt gegeben.

Aktuell ist das Werk von ZF in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bei der Flutkatastrophe war es teilweise überschwemmt worden. Die Geschäftsführung hatte daraufhin erklärt, dass Werk aufgeben zu wollen. Im Gespräch war, die rund 280 Jobs nach Koblenz zu verlagern.

Dagegen hatten sich der Betriebsrat aber auch der Kreis Ahrweiler und die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gewehrt. Jetzt gibt es nach Angaben der IG Metall eine Vereinbarung zwischen ZF und dem Betriebsrat. Demnach soll bis Mitte des nächsten Jahres ergebnisoffen ein neuer Standort im Kreis Ahrweiler oder Region gesucht werden, der wettbewerbsfähig ist. Das bedeute aber, auch Koblenz komme nach wie vor als Standort in Frage, so ZF.

Bei einer Pressekonferenz informierten der Betriebsrat von ZF in Bad Neuenahr-Ahrweiler und die IG Metall über den aktuellen Sachstand in Bezug auf die geplante Verlagerung des Standortes. SWR

Neues Grundstück für ZF soll außerhalb der Gefahrenzone liegen

Bis Anfang 2024 soll der Umzug ins neue Werk dann fertig sein. Damit das realisierbar ist, braucht es nach Angaben des Unternehmens jedoch die Unterstützung der Politik. Demnach müsse das Grundstück erschlossen sein und dürfe nicht in einer Gefahrenzone liegen.

Bereits im Oktober hatte das Unternehmen ZF angekündigt, einen neuen, hochwassersicheren Standort für die Produktion zu suchen. Im Umkreis von rund 50 Kilometern um Bad Neuenahr-Ahrweiler, damit die etwa 280 Arbeitsplätze in der Region erhalten bleiben. Die ZF-Mitarbeiter produzieren im Werk in Bad Neuenahr-Ahrweiler spezielle Ventile für Stoßdämpfer, etwa für Elektroautos.

ZF-Betriebsrat vermutet Hochwasser als vorgeschobenen Grund

Rainer Stenz, der Betriebsratsvorsitzende am Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler, sagte dem SWR, die meisten der rund 280 Mitarbeiter könnten die geplante Verlagerung nicht verstehen und seien sehr wütend. Rund 100 von ihnen lebten im Ahrtal, etwa 40 seien selbst von der Flutkatastrophe betroffen, so wie er auch.

Stenz vermutet, dass die Hochwassergefahr nur ein vorgeschobener Grund sein könnte, um den Standort zu verlassen. Das Werk direkt an der Ahr gebe es seit den 1960er-Jahren in Bad Neuenahr-Ahrweiler und bis zum Juli habe es nie Probleme mit einem Ahrhochwasser gegeben.

Automobilzulieferer geht nicht auf Angebote ein

Der ZF-Betriebsrat hat nach Angaben von Rainer Stenz bereits mit der Kreisverwaltung darüber gesprochen, wie es mit dem Produktionsstandort weitergehen kann. Dabei sei es um mögliche bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz, aber auch um alternative Grundstücke gegangen.

Er verstehe nicht, warum das ZF-Management auf die seiner Ansicht vorhandenen Angebote nicht eingegangen sei. "Alle anderen Unternehmen hier in der Straße bauen wieder auf, nur ZF nicht. Wir sehen das Hochwasser nur als Grund, um das Werk platt zu machen."

Kritik der IG Metall an Wegzug

Auch die Gewerkschaft IG Metall kritisiert die Pläne: Der geplante Wegzug sei das denkbar schlechteste Signal für alle, die sich momentan mit dem Wiederaufbau beschäftigen.

Der ZF-Konzern mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee ist einer der größten deutschen Automobilzulieferer und beschäftigt nach eigenen Angaben an 53 Orten etwa 50.000 Mitarbeiter. Im Zuge der Corona-Pandemie musste ZF Umsatzeinbrüche hinnehmen. Deshalb seien auf Dauer mögliche Standortschließungen auch nicht vom Tisch.

Hochwasser stand meterhoch in der Produktionshalle

Schon kurz nach der Flut hatte es Befürchtungen gegeben, dass das ZF-Werk direkt an der Ahr keine Zukunft haben könnte. Damals hatte das Unternehmen sich nicht dazu geäußert, ob und wie es weitergeht. Das Hochwasser hatte im Juli meterhoch in den Produktions- und Lagerhallen gestanden und die Maschinen überflutet. Trotzdem habe man danach die Kunden dank der Unterstützung aus anderen europäischen ZF-Werken weitgehend beliefern können.

Autozulieferer ZF: Hochwasserrisiko zu hoch

Unternehmenssprecher Florian Tausch verteidigt die geplante Standortverlagerung. Das Werk direkt an der Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler könne in den nächsten Jahrzehnten erneut von weiteren Hochwasserfluten betroffen sein. Das gehe aus der Übersicht der vorläufigen Überschwemmungsgebiete hervor, die das Land Rheinland-Pfalz festgesetzt hat. Danach verlaufe die Überschwemmungslinie momentan mitten durch das Werk an der Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Kein ausreichender Schutz vor Hochwasser

Vor einem neuen Hochwasser wie dem im Juli könne man sich aber mit baulichen Maßnahmen nicht ausreichend schützen und müsse damit rechnen, dass die Produktion in Bad Neuenahr-Ahrweiler dann monatelang still liege, heißt es von ZF. Zudem sei der Betrieb stark von der umliegenden Infrastruktur, also von der Stromversorgung und den Zufahrtswegen, abhängig. Diese könnten bei einem erneuten sehr hohen Hochwasser wieder zerstört werden. Deshalb sei die Verlagerung notwendig.