Naturschützer kritisieren Einengung der Ahr nach der Flut

Mit dem Hochwasser hat die Ahr auch ihren Verlauf geändert. Neue Nebenarme, neue Auenlandschaften - aber nicht alle freuen sich darüber.

Das Ahr-Hochwasser hat mit 134 Todesopfern viel Leid gebracht - aber mit seinen Änderungen des Flussverlaufs gebe es auch neue ökologische Chancen, so Naturschützer. Diese Chancen seien jedoch nicht genutzt worden, meinen sie. Mehr noch: Der Hochwasserschutz habe sich seit der Flut teils sogar verschlechtert.

Nabu: Kritik an Begradigungen

Nach Worten der Vorsitzenden des Naturschutzbundes (Nabu) Rheinland-Pfalz, Cosima Lindemann, hat das extreme Ahr-Hochwasser im Juli das Flussbett teils verlegt und neue Nebenarme entstehen lassen. Diese hätten einen hohen ökologischen Wert und könnten bei niedrigeren Hochwassern entlastend wirken. Leider sei von diesen neuen Strukturen fünfeinhalb Monate nach der Katastrophe nichts mehr zu finden: "Nebenarme sind wieder zugeschüttet worden und das Flussbett wurde in großen Teilen begradigt.", so Lindemann weiter. Aufschüttungen zur Wiederherstellung des abgetragenen Landes würden die Ahr heute in vielen Bereichen in eine Art Trapezprofil legen. Die Ahr sei an mancher Stelle heute sogar schmaler als vor der Flut.

In Ortschaften sei eine rasche Wiederherstellung des vorherigen Flussbettes verständlich. Außerorts aber seien die Chancen vertan worden, Naturschutz und Hochwasservorsorge zu verbinden. "Teilweise ist schon jetzt klar, dass viele dieser Maßnahmen wieder zurückgebaut werden müssen", so Lindemann.

Biologieprofessor: "Bundesnaturschutzgesetz wird missachtet"

Wolfgang Büchs, Hildesheimer Biologieprofessor und Ahrtal-Kenner seit vier Jahrzehnten, spricht sogar von einer teils "zweiten Zerstörung" des engen, romantischen Flusstals. Erst habe sich die Ahr beim Hochwasser den Raum geholt, "den sie eigentlich braucht", und neue Auenlandschaften geschaffen. Doch dann hätten Bagger und Bulldozer bei den Aufräumarbeiten in oft unkoordinierter "Wildwestmanier" drastisch eingegriffen. Ökologisch wertvolle Bereiche und Rückhalteflächen für Hochwasser gingen so verloren, teils vermutlich auch unter Bauschutt. Das Bundesnaturschutzgesetz werde missachtet.

Winzer Martin Hochdörffer vor einem Trümmerhaufen in Dernau (Kreis Ahrweiler) SWR

SGD: "Verschiedene Interessen müssen berücksichtigt werden"

Der für Gewässer zuständige Abteilungsleiter bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz, Joachim Gerke, sagt, vor allem anfangs sei das Baggern im Fluss unabdingbar gewesen, etwa um Treibgut und Zerstörungen zu beseitigen. Er ergänzt: "Da haben auch Leute ihr Land an der Ahr verloren. Das kann man nicht einfach ausblenden." Gerke verweist auf das Landeswassergesetz: Demnach dürfen Eigentümer von Ufergrundstücken binnen drei Jahren nach einem Hochwasser auf eigene Kosten den ursprünglichen Zustand ihres Landes wiederherstellen - wenn das nicht das Allgemeinwohl beeinträchtigt. Im Chaos der ersten Aufräumphase könne man nicht "die reine Lehre fahren", sagt der Abteilungsleiter. Da seien auch ungünstige Dinge passiert.

"Man kann die Ahr nicht einfach mal breit und mal schmal machen."

Es gehe um einen Ausgleich verschiedener Interessen: Natur- und Hochwasserschutz bei der Ahr, Lebens- und Arbeitsraum für die Anwohner. Beispielsweise würden die Winzer in dem Rotweintal gerne wieder alle ihre verlorenen Flächen bewirtschaften - aber der Hochwasserschutz dürfe sich auch nicht verschlechtern. Ein Hauptziel bleibt laut Gerke, der Ahr mehr Raum zu geben. Das habe er auch auf Bürgerversammlungen vorgetragen.

Koordiniertes und überörtliches Handeln sei wichtig

Manche Bürgermeister hätten gleich Vorschläge unterbreitet, zum Beispiel eine Wiese im Dorf abzusenken. - Oder neben Bogenbrücken, die bei der Flut mit ihren von Treibgut verstopften Pfeilern die Katastrophe verschlimmert haben, Vertiefungen für Notabflüsse zu schaffen. Nötig sei allerdings ein koordiniertes überörtliches Handeln, so Gerke: "Man kann die Ahr nicht einfach mal breit und mal schmal machen." Möglichst rasch im Laufe des neuen Jahres solle ein Gewässerentwicklungskonzept für den Fluss vorliegen. Die öffentliche Hand kaufe auch Uferflächen mit Steuergeld auf.

Nabu: Künftig müsse anders bewertet werden

Gerade das mittlere Ahrtal ist sehr eng und steil. Das erschwert den Hochwasserschutz. Die Nabu-Landesvorsitzende Lindemann fordert gerade deshalb, jede Möglichkeit zu nutzen, um dem Fluss mehr Raum zu geben. Das helfe dem Naturschutz, aber letztlich auch den Menschen, die an der Ahr leben. Mancherorts seien noch bis vor Kurzem Bauprojekte nahe am Fluss genehmigt worden, etwa in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hier muss es laut Lindemann künftig ganz andere Bewertungen geben.

Biologe sieht viele Möglichkeiten der Verbesserung

Das sieht auch der Biologe Büchs so, der ein dreibändiges Werk über das Flusstal veröffentlicht hat. Neben der Kritik, dass es bis heute noch so gut wie keine Regenrückhaltebecken an der Ahr gebe, präsentiert er ein ganzes Bündel von Vorschlägen für besseren Hochwasserschutz: mehr Uferwiesen, weniger erosionsanfälliger Maisanbau, mehr Mischwald statt teils absterbender Fichtenbestände, weniger Bodenversiegelung in Dörfern, Weinreben auf Querterrassen statt in Falllinie an Hängen - all dies ließe weniger Regenwasser in die Ahr gelangen.

Ähnliches gilt laut Büchs auch für andere enge Fluss- und Bachtäler in rheinland-pfälzischen Mittelgebirgen: "Solche Maßnahmen sollen Hochwasser die Spitze nehmen." Jedes Prozent weniger Wasserstand könne im Katastrophenfall dazu beitragen, Menschenleben zu retten. Gewässerufer müssten wieder mehr sich selbst überlassen werden. Büchs sagt: "Der Mensch bevorzugt gerade Linien." Aber die Natur arbeite nicht mit dem Lineal.