Der Sieg von Anny Ogrezeanu bei der Castingshow "The Voice of Germany" wird im Ahrtal groß gefeiert. Seit der Flutkatastrophe ist sie dort als Helferin im Einsatz.

Mit 41,61 Prozent der Stimmen konnte sich die 21-jährige Anny Ogrezeanu am Freitagabend beim Finale von "The Voice of Germany" den Sieg sichern. Besonders fleißig angerufen wurde dabei aus Walporzheim - dort hatten sich mehr als 600 Menschen zum Public Viewing versammelt.

"Ich will gar nicht wissen, wie viel Stimmen aus Walporzheim ins Ergebnis eingeflossen sind".

"Unglaublich, was das für eine Stimmung war", sagte Organisator Chris Dilly im Nachhinein. Zur Übertragung des Halbfinales seien es bereits um die 350 Menschen gewesen, die im ehemaligen Versorgungszelt mit Anny mitgefiebert hätten. Danach habe er mehrere Glückbringer nach Berlin gebracht - unter anderem eine gravierte Kette, die sie am Final-Abend auch getragen habe.

Anny war nach der Flut als Helferin im Ahrtal im Einsatz

Er selbst habe am Freitag mehr als 90-mal für Anny angerufen. Viele der anderen Besucher im Zelt hätten es ihm gleich getan. "Ich will gar nicht wissen, wie viel Stimmen aus Walporzheim ins Ergebnis eingeflossen sind", meint Dilly lachend. Rund 20 Fans saßen zudem in Berlin im Publikum und feuerten "ihre Anny" lautstark an.

Anny stammt aus Wachtberg, kurz hinter der rheinland-pfälzischen Grenze - von dort ist es nur ein Katzensprung bis ins Ahrtal. Vielen ist sie als Helferin aus dem "Team Ballern" bekannt. Die Gruppe ist seit der Flutkatastrophe im Ahrtal überall dort im Einsatz, wo Hilfe gebraucht wird.

Anny Ogrezeanu bei ihrer Arbeit als Helferin im Ahrtal. Privat

Schon wenige Tage nach der Flut sei Anny das erste Mal zum Helfen ins Ahrtal gekommen. Mit schwerem Gerät kämpft sie seitdem immer wieder gegen die Folgen der Flut. "Erstmal hat man kein Ende gesehen. Aber es geht Schritt für Schritt voran", sagt sie.

Sechsmal bei "The Voice of Germany" beworben

Durchhaltevermögen hat Anny auch in Bezug auf "The Voice of Germany" gezeigt. Sechsmal habe sie sich bereits für die Castingshow beworben. Aber erst in diesem Jahr konnte sie einen Startplatz ergattern - auch dank dem Ahrtal: "Die Unterstützung und der Zusammenhalt, den ich erlebt habe, hat meine Persönlichkeit geformt und mir Selbstbewusstsein gegeben", erklärt Anny.

Kann Anny ihren Coach Mark Forster ins Ahrtal locken?

Mit dem Sieg bei "The Voice of Germany" sei für Anny ein großer Traum in Erfüllung gegangen: "Mein Ziel ist es, ein Leben lang Musik zu machen." Die gemeinsame Single "Run with me" mit Weltstar Calum Scott sei dabei ein großartiger Anfang, auf dem sie aufbauen will.

Trotzdem will Anny weiterhin im Ahrtal helfen. Ob ihr Coach Mark Forster sie auch dabei tatkräftig unterstützen wird, kann sie allerdings nicht sagen: "Er ist ziemlich beschäftigt, aber auch ein cooler Typ - er wäre sicher nicht abgeneigt."