Ahrmündung in Sinzig wird mit Hubschrauber aufgeräumt

Durch die Flut Mitte Juli sind im Mündungsgebiet der Ahr bei Sinzig große Mengen an Holz, Müll und anderem Schwemmgut abgelagert worden. Die Bundespolizei räumt das Gebiet jetzt auf.

Nach Angaben des Kreises Ahrweiler führt die Bundespolizei die Arbeiten im Rahmen einer Übung durch. Der Unrat soll demnach an einem langen Seil befestigt werden, das an einem Hubschrauber angebracht werde. So solle der Müll dann aus dem Naturschutzgebiet "Mündungsgebiet der Ahr" herausgeflogen werden.

Ehrenamtliche Helfer hatten bereits Müll gesammelt

Ehrenamtliche Helfer hatten den Angaben der Kreisverwaltung zufolge bereits naturschonend von Hand große Mengen an Müll aus dem Gebiet bei Sinzig entfernt. Auch Landesforsten Rheinland-Pfalz habe im Vorfeld Holz zur Seite geräumt, um an gefährliche Abfälle und Treibgut heranzukommen.

Ein Teil der Abfälle sei wegen steiler Böschungskanten aber mit Fahrzeugen nur schwer erreichbar. Diese würden zudem Kiesbänke zerstören und den Boden verdichten. Deshalb sei die Räumung mit dem Hubschrauber nötig.

Restliches Gebiet soll auch noch aufgeräumt werden

Die weniger schwer erreichbaren Gebiete sollen dann im Auftrag der Kreisverwaltung noch endgültig beräumt werden. Auch gefährliche Abfälle wie beispielsweise Ölfässer oder Chemikalien sollen noch aus dem Gebiet entfernt werden. Kleinere Mengen Plastik, zum Beispiel zwischen Baumstämmen, könnten hingegen aus naturschutzfachlicher Sicht toleriert werden, teilte der Kreis mit.