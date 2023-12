Die bei der Flutkatastrophe zerstörten Ahr-Thermen in Bad Neuenahr werden am selben Standort wieder aufgebaut. Das hat der Stadtrat jetzt beschlossen. Geplant war es eigentlich anders.

Ursprünglich hatte der Rat im vergangenen Jahr beschlossen, das Schwimmbad zusammen mit einem Hallen- und Freizeitbad an einer anderen Stelle der Stadt zu errichten. Wegen Schwierigkeiten bei der Förderung war das aber wieder verworfen worden. Nun soll es am alten Standort saniert werden.

Sanierung am alten Standort wirtschaftlicher als Neubau

Denn aus dem Wiederaufbaufond gibt es bei einem Neubau der Therme nur Geld für den bei der Flut entstandenen Schaden in Höhe von rund 9,2 Millionen Euro. Wie aus einem Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte, hervorgeht, koste ein Neubau aber zwischen 30 und 40 Millionen Euro. Eine Sanierung am alten Standort sei wirtschaftlicher, da so die Reparaturkosten gefördert würden.

Ein Gutachter hatte zuvor festgestellt, dass die Ahr-Thermen bei der Flut im Juli 2021 so stark beschädigt wurden, dass in verschiedenen Bereichen die Statik des Gebäudes beeinträchtigt ist.

Ursprünglich war eine Kombi-Lösung angedacht

Das markante Dach der Ahr-Thermen sei zwar nicht einsturzgefährdet, schrieb der Gutachter, allerdings gebe es Unterspülungen im Bereich der Sauna und der Gastronomie, die auf die Tragfähigkeit des Gebäudes Auswirkungen haben. Die Stadt wollte daher die Thermen an einem anderen Standort komplett neu bauen.

Man hatte auch schon eine geeignete Fläche für das neue Bad im Auge: 300 Meter weiter östlich auf dem Gelände des ehemaligen Freizeitbades TWIN. Dort sollten die Thermen mit dem Freizeitbad TWIN als sogenanntes Kombibad zusammengelegt werden. Doch diese Pläne sind nun vom Tisch. Stattdessen soll auch das ebenfalls schwer beschädigte Hallenbad TWIN wieder an alter Stelle aufgebaut werden.