Bisheriges AfD-Vorstandsmitglied soll Hitler-Bilder verschickt haben

Die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz ermittelt gegen ein bisheriges rheinland-pfälzisches AfD-Vorstandsmitglied Justin Salka. Der 1994 in Hachenburg geborene Politiker soll in einer Chatgruppe Hitler-Bilder verschickt haben. Laut Generalstaatsanwaltschaft soll er in je einem Fall 2018 und 2019 Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet haben. Nach einem Bericht der Presseagentur dpa wurde im Juni bei einer Hausdurchsuchung Salkas Handy sichergestellt. Die Polizei werte es noch aus. Ein Sprecher der AfD Rheinland-Pfalz sagte, Salka habe schon vor Wochen seinen Rückzug von seinen Ämtern u.a. als stellvertretender Schriftführer im Landesvorstand mitgeteilt. AfD Mitglied sei er aber noch. Der Rheinpfalz hatte Salka gesagt, er ziehe sich aus persönlichen und privaten Gründen vom AfD Landesvorstand zurück.