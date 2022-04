Ärger um geplantes Gewerbegebiet

Die Stadt Selters im Westerwald will in den kommenden Jahren ein neues Gewerbegebiet erschließen. Die angrenzende Gemeinde Nordhofen will das Gewerbegebiet verhindern, weil die Bürger u.a. eine erhöhte Lärmbelastung befürchten. Wie die Stadt Selters mitteilt, hat es seit 30 Jahren keine Möglichkeit mehr gegeben, Firmen aus der Region eine Baufläche anzubieten. Drei Firmen seien daher bereits aus Selters abgewandert. Von acht weiteren Firmen gebe es Anfragen nach einem Bauplatz. Das geplante Gewerbegebiet sei daher notwendig, um die Nachfrage zu decken. Das geplante Gewerbegebiet würde jedoch direkt neben der Gemeinde Nordhofen entstehen. Deren Bürger kritisieren die Pläne. Nordhofen wolle ein neues Wohngebiet ausweisen, das direkt an das geplante Gewerbegebiet der Stadt Selters angrenzen würde.