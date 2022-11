Verhindert ein Neubaugebiet den Hochwasserschutz an der Ahr?

In Bad Bodendorf sollen seit drei Jahren 80 Wohnungen gebaut werden. Die Nachbarn sorgen sich nun um den Hochwasserschutz - und wollen den Bau verhindern.

Rund 18.000 Quadratmeter ist das Gelände im Sinziger Stadtteil Bad Bodendorf an der Ahr groß. Einige Bäume stehen in dem alten Kurpark, Blätter liegen auf den Wegen. Wenn es nach dem Bad Bodendorfer Harald Monschau geht, sollen hier in Zukunft 80 Wohnungen entstehen. Auch eine Pflegeeinrichtung soll hier in dem alten Kurpark gebaut werden.

Gelände liegt nur wenige Meter von der Ahr entfernt

"Mit der Planung haben wir vor drei Jahren begonnen. Wir haben Politik und Bürger informiert, welche Ideen wir hier haben, wollen auch den Kurpark in einer kleinen Form erhalten. Dann kam die Flut", so Harald Monschau. Sie setzte Straßen, Garagen und Häuser in der Umgebung unter Wasser.

"Zur Sache Rheinland-Pfalz" berichtet Die SWR-Sendung "Zur Sache Rheinland-Pfalz" berichtet am 17.11. ab 20:15 Uhr im SWR-Fernsehen über das geplante Neubauprojekt in Bad Bodendorf.

Auch der Kurpark, der nur rund einhundert Meter von der Ahr entfernt ist, wurde geflutet. "So mussten die Pläne modifiziert und evaluiert werden", sagt Monschau. Ein Gebäude soll nun auf Stelzen stehen, es wurden Retentionsflächen geschaffen, d.h. eine Fläche, die bei weiteren Hochwassern überflutet werden kann. Außerdem muss die Stadt den Bebauungsplan ändern.

In diesem Park in Bad Bodendorf sollen 80 Wohnungen entstehen. SWR

Anwohner sorgen sich vor weiterem Hochwasser

In der Nachbarschaft gibt es dennoch Kritik an dem geplanten Neubau. Anwohnerin Anja Närdemann sagt, dass es die Fläche als Überflutungsgebiet brauche: "Dahinten haben geschätzt 200 Mülltonnen gelegen, Autos und unglaublich viel großer Müll. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier genau dieses Überflutungsgebiet wieder bebaut wird, dann verstehe ich die Welt nicht."

Nachbar Wolfgang Boehnke hat die Sorge, dass aus der Flutkatastrophe keine Konsequenzen gezogen werden: "Wenn es richtig heftig kommt, weiß keiner, ob das alleine hilft."

Hochwasserexperte sieht Neubau kritisch

Der Bonner Geograf Thomas Roggenkamp hält es ebenfalls für wenig sinnvoll auf dem Gelände so nah an der Ahr zu bauen. Roggenkamp hat für die Staatsanwaltschaft Koblenz ein Gutachten zur Flutkatastrophe geschrieben. Bad Bodendorf habe den Vorteil, dass es hier noch relativ viele Flächen gebe, auf denen sich das Wasser ausbreiten kann.

"So ein Gebäude ist wie ein Riegel, der das Wasser ablenkt."

Ein Neubau könne da zu Problemen führen. "Wir haben gesehen, dass alles was sich als Hindernis in den Weg stellt, das Wasser ablenkt oder kanalisiert. Und das kann zerstörerische Wirkungen haben", so der Hochwasser-Experte. "So ein Gebäude ist wie ein Riegel, der das Wasser ablenkt."

Stadt muss entscheiden

Die Stadt Sinzig muss nun prüfen, ob der neue Bebauungsplan den Hochwasserschutz gefährdet. Dazu sollen insgesamt 80 Behörden in die Planungen mit einbezogen werden. "Für mich ist das Verfahren ergebnisoffen. Es wird positive Stellungnahmen geben, andere werden sagen, das ist nicht zu befürworten.", sagt etwa der Sinziger Bürgermeister Andreas Geron. Am Ende muss der Stadtrat über das geplante Projekt abstimmen.