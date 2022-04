Ärger um geplantes Gewerbegebiet der Stadt Selters

Die Stadt Selters im Westerwald will in den kommenden Jahren ein neues Gewerbegebiet erschließen. Das passt Bürgern in der angrenzende Gemeinde Nordhofen jedoch überhaupt nicht.

Aus Sicht der Stadt Selters ist das geplante Gewerbegebiet dringend notwendig. Wie Stadtbürgermeister Rolf Jung (Bürgerliste Selters) erklärt, hat es seit 30 Jahren keine Möglichkeit mehr für Firmen aus der Region gegeben, ein Grundstück in Selters zu kaufen, um sich zu vergrößern. Drei Firmen seien daher bereits abgewandert. Von acht weiteren Firmen gebe es gerade Anfragen nach einem Bauplatz. Sie würden sich gerne in Selters niederlassen oder ihren Standort erweitern, so Jung.

Die Stadt habe in den vergangenen Jahren viele potenzielle Flächen rund um Selters geprüft. Für ein Gewerbegebiet komme aber nur eine Wiese neben der Nachbargemeinde Nordhofen in Frage. Ein Naturschutzgutachten habe ergeben, dass nichts dagegen spreche, diese Fläche als Gewerbegebiet auszuweisen, sagt der Stadtbürgermeister von Selters dem SWR. Auch in Bezug auf die Lärmbelastung gebe es laut der Untersuchungen keine Bedenken gegen ein Gewerbegebiet an dieser Stelle. Zudem soll das Gewerbegebiet nach Plänen der Stadt Selters nicht komplett versiegelt werden, sondern auch Grünflächen enthalten.

Nachbargemeinde ist gegen das geplante Gewerbegebiet

Die angrenzende Gemeinde Nordhofen ist aber strikt gegen die Pläne der Stadt Selters. "Wir haben riesige Bedenken gegen das geplante Gewerbegebiet und wehren uns mit allen Mitteln dagegen", sagt Nordhofens Bürgermeister Dominik John (FWG).

Nahezu alle Bürgerinnen und Bürger seien gegen das Vorhaben in Selters. Zu einer Info-Veranstaltung vor einigen Wochen seien 60 Menschen gekommen. Zudem seien bereits rund 600 Unterschriften gegen das geplante Gewerbegebiet gesammelt und eine eigene Website eingerichtet worden. "Wir möchten in den kommenden Jahren gerne ein neues Wohngebiet erschließen," erklärt Nordhofens Bürgermeister John. "Das würde dann direkt an das geplante Gewerbegebiet der Stadt Selters angrenzen."

Nordhofen protestiert mit Plakat

Die Kommune will nach Angaben des Bürgermeisters jetzt erstmal abwarten. Sobald die Verbandsgemeinde Selters einen Flächennutzungsplan aufstelle, werde in Nordhofen beraten, wie das Gewerbegebiet verhindert werden könnte. Zunächst wurde erstmal ein großes Plakat auf einer Wiese an der L267 aufgestellt - in der Nähe der Stelle, an der das umstrittene Gewerbegebiet entstehen soll. In Großbuchstaben prangt dort die Aufschrift "Wohlstand behalten heißt Natur erhalten!"