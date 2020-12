per Mail teilen

Bei dem Zugunfall in Niederlahnstein vor drei Wochen sind rund 100.000 Liter Dieselkraftstoff ins Erdreich gesickert. Bis zu einem Drittel davon ist im Boden verblieben. Politiker und Bürger kritisieren nun die Bahn.

Vergangene Woche war von weniger Dieselresten im Erdreich die Rede gewesen. Wie viel es genau sind, können die Experten aber auch jetzt noch nicht sagen. Derzeit werden noch Proben genommen und analysiert.

Das verunsichert nicht nur die Anwohner, sondern verärgert auch die Bürgerinitiative gegen Umweltschäden durch die Bahn. Willi Pusch von der "Bürgerinitiative gegen Umweltschäden durch die Bahn" kritisiert das Vorgehen der Bahn. In einem Brief an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) bezeichnen sie das Vorgehen der Bahn als inakzeptabel und kriminell.

Willi Pusch kritisiert die Bahn Nach Diesel-Unfall in Lahnstein

Auch die Stadt Lahnstein und der Rhein-Lahn-Kreis fordern die komplette Beseitigung des Diesels und dass die Bahn für mögliche Folgeschäden aufkommt.

Diesel soll mithilfe von Bakterien neutralisiert werden

Allerdings gibt es einen guten Grund, warum die Bahn das tiefer liegende Erdreich nicht austauschen will. Die Bahn ist besorgt, das Grundwasser kontaminiert werden könnte.

Außerdem stellen drei Oberleitungsmasten ein Problem dar. Ein Bahn-Sprecher sagte dem SWR, dass der Boden dort nicht einfach abgetragen werden könne, weil sonst die Standfestigkeit der Masten bedroht werde. Ein Abbau der Masten würde eine monatelange Sperrung der Strecke bedeuten.

Die Bahn will nun mithilfe von Bakterien, die dem Boden zugefügt werden, den restlichen Diesel neutralisieren.