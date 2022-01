Beschwerden über wendende Busse

In Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) beschweren sich Anwohner über Ruhestörungen und gefährlichen Situationen durch Busse auf der Hauptstraße. Das hat Ortsbürgermeister Lothar Kalter (SPD) dem SWR bestätigt. Demnach gibt es die Probleme seit der Fahrplanumstellung im Dezember, seitdem ein neuer Verkehrsunternehmer die Buslinien übernommen hat. Die Busfahrer würden auf der neu gebauten Asphaltfläche umständlich und in mehreren Zügen wenden, teils die Straße blockieren oder über längere Zeit mit laufendem Motor warten. Nach Angaben des Bürgermeisters hatten die Fahrer offenbar nicht die richtigen Anweisungen erhalten, wie sie auf der Fläche in einem Zug wenden können. Er habe sich bereits schriftlich an die Kreisverwaltung und Ordnungsbehörde gewandt. Die Verantwortung liegt laut Kalter aber allein bei dem Verkehrsunternehmer, der seine Fahrerinnen und Fahrer richtig schulen müsse.