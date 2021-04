An der Stadtspitze von Bad Breisig gibt es Streit zwischen dem parteilosen Bürgermeister Udo Heuser und dem Stadtrat. Der Bürgermeister wirft den Fraktionsspitzen von CDU, SPD, FWG und FDP vor, sie hätten ihn massiv unter Druck gesetzt, zurückzutreten. Dem habe er aber nie zugestimmt, schreibt Heuser in einer Stellungnahme an den SWR. Die Fraktionen halten dagegen. Sie schreiben in einer gemeinsamen Pressemitteilung im Namen aller Parteien, Heuser habe in einem Gespräch seinen Rücktritt für Ende Juni bereits angeboten. Sie forderten ihn auf, daran festzuhalten. Schon länger gibt es Streit in Bad Breisig. Die Fraktionen kritisieren in ihrer Pressemitteilung unter anderem den angeblich eigenmächtigen Führungsstil des Bürgermeistes. Außerdem müssten sie immer wieder seine Fehler korrigieren. Heuser spricht in seiner Stellungnahme an den SWR von fehlender Offenheit der Fraktionen und unhaltbaren Vorwürfen gegen ihn.