Uferlichter leuchten in Bad Neuenahr-Ahrweiler

In der Adventszeit leuchtet das Ufer der Ahr im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler stimmungsvoll in verschiedenen Farben. Die Uferlichter sind in diesem Jahr auch ohne die traditionellen Musikveranstaltungen und Imbissbuden ein schönes Ausflugsziel.