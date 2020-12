Ihr Café darf Bianca Sieben aus Kruft wegen der Corona-Beschränkungen zurzeit nicht betreiben. Stattdessen hat sie das Rathauscafé kurzerhand zum Deko-Laden umfunktioniert.

Eigentlich verkauft Bianca Sieben in dem kleinen Eckcafé selbst gebackenen Kuchen und frischen Kaffee. Jetzt steht sie hinter der Theke und packt einen goldenen Weihnachtsstern in eine Papiertüte.

Denn alles dicht machen, kam für Bianca Sieben nicht in Frage: "Ich hab mir halt Gedanken gemacht, es gibt keine Weihnachtsmärkte, wo sollen die Leute hin? Und Weihnachten - ich kenne das selber von mir - Deko kann man nie genug haben. Dann haben wir ganz schnell das Café ausgeräumt und einen Deko-Laden daraus gemacht. Ich habe mir natürlich vorher die ganzen Genehmigungen eingeholt." So sollen die Menschen das Rathauscafé während des sogenannten Teil-Lockdowns auch nicht vergessen, hofft Bianca Sieben.

Anstatt Kaffee und Kuchen verkauft Bianca Sieben in ihrem Laden jetzt Leuchtsterne und Weihnachtskugeln. SWR

Café und Deko sollen bleiben

Auf den Tischen, an denen normalerweise die Gäste Kaffee trinken, stehen jetzt unter anderem silber glänzende Rentiere aus Metall, dunkelrosa glitzernde Weihnachtsbaumkugeln und weiß schimmernde Holzsterne. Nur die große Kaffemaschine hinter dem Tresen erinnert noch daran, dass hier eigentlich ein Café ist.

Das will Bianca Sieben auch auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder eröffnen: "Wir werden es wohl so machen, dass wir das Café auch wieder zum Café machen, aber wir werden weiterhin auch Deko verkaufen. Also immer zur Jahreszeit passend. Wir verkaufen die Deko, die wir sonst als Inventar hatten, einfach an unsere Gäste.