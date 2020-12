In Freirachdorf im Westerwald bringt der Nikolaus am 6. Dezember den Kindern im Ort traditionell Geschenke - normalerweise bei einer gemeinsamen Feier auf dem Dorfplatz. In diesem Jahr aber gibt's die Geschenke wegen Corona direkt an der Haustür.

Dass der Nikolaus den Kindern in Freirachdorf kleine Geschenke bringt, hat in der Westerwald-Gemeinde eine lange Tradition. "Wir haben hier eine 80-jährige Frau im Ort, die erinnert sich noch gut daran, dass sogar schon zu ihrer Kindheit der Nikolaus den Kindern Geschenke gebracht hat", sagt Bürgermeister Hans-Peter Hebel. Zum ersten Mal kommt der Nikolaus in Freirachdorf zu den Kindern nach Hause. Die traditionelle Feier auf dem Dorfplatz fällt aus. SWR 40 Anmeldungen für den Nikolaus-Hausbesuch Normalerweise gibt es in Freirachdorf am 6. Dezember einen Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz. Dort werden auch die Geschenke überreicht. Obwohl der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausfällt, sollen die Kinder nicht leer ausgehen. Die Kirmesgesellschaft schickt den Nikolaus deshalb zum ersten Mal zu den Kindern nach Hause. Sebastian Istel und Daniel Mückenheim, zwei Mitglieder der Kirmesgesellschaft, sind im Nikolauskostüm im Ort unterwegs - von Haustür zu Haustür. 40 Anmeldungen hat es für die Aktion im Vorfeld gegeben. Gemeinde bezahlt Geschenke Die Eltern konnten sich bei der Gemeinde melden und kleine Geschenkwünsche für ihre Kinder abgeben. Bis zu zehn Euro darf ein Geschenk kosten, bezahlt wird das von der Gemeinde. Playmobil, Lego oder Bücher seien in diesem Jahr besonders beliebt, sagt Bürgermeister Hebel.