Ein Stern über dem Stall - so wie in der Weihnachtsgeschichte. Das wäre doch auch etwas für Wahlrod, dachte sich Familie Lichtenthäler aus dem kleinen Ort im Westerwald. Deshalb leuchtet über ihrem Kuhstall jetzt in der Weihnachtszeit ein fast fünf Meter großer Stern.

Hier und da noch ein paar Schnitte mit der Kettensäge. Dann bekommt die Holzfigur noch einen Mantel, einen Hut und einen Stock - fertig ist der Hirte für die Krippe der Familie Lichtenthäler. Die Idee für die Krippe und den großen leuchtenden Stern hatten die Lichtenthälers schon vor einigen Jahren, als der Kuhstall gebaut wurde.

Gemeinsame Feier soll nachgeholt werden

In diesem Jahr hat die Familie ihre Idee umgesetzt und den Stern auf dem Stall installiert. "Der Stern soll dort jetzt auf jeden Fall jedes Jahr leuchten. Leider können wir es in diesem Jahr nicht gemeinsam mit dem Dorf feiern. Aber in den nächsten Jahren wollen wir dann einen Abend mit den Leuten zusammen am Stall verbringen", sagt Landwirt Philipp Lichtenthäler.

Sterne für die Krippe gesucht

Bisher hat die Familie schon viele gute Rückmeldungen aus dem Ort bekommen. Jetzt wünscht sich Philipp Lichtenthäler noch, dass sich einige an der Gestaltung der Krippe beteiligen: "Wir würden uns freuen, wenn das Dorf noch hilft, die Krippe mit selbst gebastelten Sternen zu schmücken, vielleicht mit Weihnachtsgrüßen drauf und allem, was den Leuten gerade so gut tut."