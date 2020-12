Advent, Advent, ein Lichtlein brennt - das ist auch in Malberg im Kreis Altenkirchen so. Aber dort sind die Kerzen besonders beeindruckend. Der Kranz von Patrick Schumacher und Julian Moll hat einen Durchmesser von sechs Metern und steht hoch oben auf dem Barbaraturm.

Fast einhundert Stufen sind es hoch zur Aussichtsplattform des Barbaraturms bei Malberg im Westerwald. Der alte Förderturm ist 22 Meter hoch. Dort oben leuchtet der wahrscheinlich größte und höchste Adventskranz in der Region.

"Wir wollten den Leuten einfach was bieten, das ihnen ein Lächeln bringt in dieser trostlosen Zeit." Patrick Schumacher, Initiator

Der Kranz und die Kerzen sind aus Aluminium-Elementen gebaut, wie sie zum Beispiel im Bühnenbau verwendet werden. Die Lichter der Kerzen sind große LEDs. Bei den Menschen im Westerwald kommt der überdimensionale Adventskranz gut an, sagt Initiator Patrick Schumacher: "Es ist überwältigend. Gerade für mich als Malberger, der erst drei Jahre hier wohnt. Man wird wirklich angesprochen. Die Leute schauen sich das mit ihren Kindern an. Und das ist der Lohn für einen Eventmanager in Kurzarbeit. Wir wollten den Leuten einfach was bieten. das ihnen ein Lächeln bringt in dieser trostlosen Zeit."

Die Idee zu dem überdimensionalen Adventskranz auf dem Barbaraturm hatte Eventmanager Patrick Schumacher aus Malberg. SWR

Pläne fürs kommende Jahr sind schon gemacht

Jeden Abend und jeden Morgen leuchtet der Kranz. Bei guter Sicht ist sein Kerzenschein kilometerweit zu sehen. Noch bis Weihnachten soll er auf dem Barbaraturm stehen. Dann wird er wieder mit einem Kran herunter gehoben.

Auch im nächsten Jahr soll der riesige Adventskranz von Malberg wieder leuchten. Dann aber, so hoffen die beiden Organisatoren, mit einem kleinen Weihnachtsmarkt drumherum.