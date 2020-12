An Weihnachten geht es auch darum, anderen Menschen eine Freude zu machen. Das kann auch etwas ganz Einfaches sein - wie ein schöner Brief zum Beispiel. Das hat sich der Sozialverband VdK gedacht und hat dazu aufgerufen, sogenannte Pinselpost an Alten- und Pflegeheime zu schicken.

Und diese Briefe sind dort richtig gut angekommen. Thekla Schmidt, die im Pflegeheim Dickmann in Rennerod wohnt, freut sich über die vielen kreativen Briefe: "Gerade zu Weihnachten ist es toll. Es kommen auch Karten von Kindern, die für uns gemalt haben - hier ein Haus mit einem Schornsteinfeger zum Beispiel." "Es zeigt uns, dass wir älteren Leute noch was Wert sind." Thekla Schmidt Für die 84-Jährige bedeuten die Briefe auch, dass ältere Menschen gesehen und geschätzt werden: "Es zeigt uns, dass wir älteren Leute noch was Wert sind in der Welt und Freude haben an dem, was uns geboten wird." Dutzende Briefe sind in den vergangenen Wochen im Pflegeheim eingegangen. Die Post kommt von Schulklassen, aber auch Einzelpersonen, die zeigen wollen, dass sie an die Senioren denken. "Die Briefe sind alle interessant." Hubert Zimmermann Hubert Zimmermann und Gertrud Schmidt lesen die Briefe auch mit Begeisterung. "Die sind alle interessant! Wenn der Text schön geschrieben ist, dann freue ich mich darüber ganz besonders. Das macht mich glücklich und zufrieden! Das kann ich Ihnen sagen!" Immer wieder lesen sich die Bewohner die Briefe durch. Denn die Pinselpost zeigt ihnen, dass viele Menschen an sie denken - besonders an Weihnachten.