Mit dem Projekt "Potenzialkompass" sollen Langezeitarbeitslose in Koblenz und dem Rhein-Lahn-Kreis wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden - zum Beispiel indem sie ihre soziale Kompetenzen erweitern. Jetzt haben die Teilnehmer eine Weihnachtskrippe für ein Seniorenheim in Lahnstein gebaut.

Die Corona-Pandemie macht unser leben oft komplizierter. Aber sie zeigt auch, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Ein gutes Beispiel ist eine Weihnachtsaktion des Projektes "Potenzialkompass".

In den vergangenen Wochen haben die Teilnehmer eine Weihnachtskrippe gebaut und diese jetzt einem Seniorenheim in Lahnstein geschenkt. "Die Grundidee des Projektes ist die Integration auf dem Arbeitsmarkt. Dass ein Mensch so aufgebaut wird, Fachkenntnisse bekommt und eine Persönlichkeit entwickelt, dass er wieder arbeiten gehen kann, sagt Projektleiterin Claudia Schüchen.

Das Seniorenheim "Pro Seniore Residenz" in Lahnstein bekommt die selbstgemachte Weihnachtskrippe überreicht. SWR

"Die Idee für die Krippe hatten die Teilnehmer"

Neben handwerklichem Geschick und Teamarbeit, sollen mit verschiedenen Aufgaben auch soziale Kompetenzen überprüft und vermittelt werden, erklärt Schüchen: "Die älteren Menschen in den Pflegeheimen haben schon sehr viel Leid erlebt und jetzt kommt noch eine Pandemie dazu. Sie sind isoliert. Ich habe die Teilnehmer unseres Projektes gefragt, was sie für die Senioren machen wollen. Dann kam der Vorschlag, eine Weihnachtskrippe zu bauen. Wir haben Ende September damit angefangen, mit ganz viel Liebe und vielen Geschichten. Es war teilweise sehr bewegend, auch für jeden Einzelnen. Und jetzt können wir die Krippe übergeben."

Finanziert wird das Projekt vom Europäischen Sozialfonds und vom Land Rheinland-Pfalz. Durchgeführt werden die einjährigen Schulungen von der Trigon Beratungsgesellschaft aus Koblenz in Kooperation mit den Jobcenter Koblenz und Rhein-Lahn.

"Es freuen sich alle darauf"

Die Krippe wird jetzt in der Pro Seniore Residenz in Lahnstein die Weihnachtsdekoration ergänzen, freut sich Angela Weber von der Seniorenheim-Leitung: "Weihnachten ist einfach auch bei den älteren Menschen immer etwas ganz Besonders. Da freuen sich jetzt alle drauf. So eine Krippe weckt auch Erinnerungen an früher, weil Weihnachten ja immer ein schönes Fest war, an das viele gerne zurückdenken. Im Eingangsbereich, aber auch auf den Wohnbereichen ist bei uns schon alles festlich geschmückt. Und da wird die Krippe auf jeden Fall unter einem der großen Weihnachtsbäume einen Ehrenplatz bekommen."