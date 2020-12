per Mail teilen

Als die Kirchengemeinde in Heckenbach im Kreis Ahrweiler vor vier Jahren erfuhr, dass wegen des Priestermangels nur noch ein Mal im Monat eine Messe stattfinden soll, gründeten die Gläubigen ein Kirchencafé. Jetzt geht dieses virtuell im Internet weiter.

Mehr als 100 Menschen genießen hier einmal im Monat an Tischen in der Kirche Kaffee, Kuchen, Orgelmusik, Gespräche und Andachten. Beim letzten Weihnachtsfest im Kirchencafé sei die kleine Kirche in Heckenbach rappelvoll gewesen, sagt die Gründerin Anja Neißner.

Im Corona-Jahr gehe das Kirchencafé digital weiter: "Denn ich habe gedacht, wir müssen irgendwas machen, was schön ist und das uns nicht verzweifeln lässt an dieser Situation. Ich wollte dazu einladen, auf Schönes aufmerksam zu machen."

Jeden Tag eine schöne Geschichte

Auf der Homepage können Besucher die Kirchenglocken hören. Es gibt aufmunternde Videos, Gebete und Aufnahmen mit Kirchenorgel-Musik. Manchmal besuchen bis zu 700 Menschen die Seite des Kirchencafés. Vor allem dann, wenn an die Verstorbenen gedacht wird. In der Adventszeit gibt es auf der Internetseite des Cafés jeden Tag eine schöne Geschichte oder ein Video.