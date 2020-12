Normalerweise besuchen die Georgspfadfinder aus Rhens in der Adventszeit Seniorinnen und Senioren ihrer Stadt, singen Weihnachtslieder und schenken Selbstgebasteltes. In diesem Jahr muss die Aktion anders ablaufen, die jungen Pfadfinder haben die Lieder aufgenommen und hängen sie jetzt als CD an die Haustüren.

Vor ein paar Jahren schon haben die Rhenser Pfadfinder die Weihnachts- und Fahrtenlieder aufgenommen und mit Hilfe eines befreundeten Produzenten professionell abmischen lassen. Jetzt gibt es die Lieder wieder auf CD - speziell zu Weihnachten für die älteren Menschen in Rhens. Die CDs hängen die Pfadfinder "coronagerecht" an die Haustüren. Die Georgspfadfinder aus Rhens singen seit vielen Jahren vor Weihnachten in den Wohnzimmern von etwa 200 Seniorinnen und Senioren in der Stadt (Bild aus dem Jahr 2018). SWR Das traditionelle Weihnachtssingen fehlt Julia Kasper vom Stammesvorstand bedauert, dass die beliebte Weihnachtsaktion nur so stattfinden kann. Auch sie vermisst die Besuche bei den Seniorinnen und Senioren: "Das ist immer schon schön zu sehen, wie sich die älteren Leute über unseren Gesang freuen. Viele singen dann mit, manche verdrücken auch ein Tränchen. Und natürlich kennen auch viele die Kinder und freuen sich, sie zu sehen." "Getreu unserem Motto ist das doch auch irgendwie eine gute Tat." Julia Kasper, Stammesvorstans Pfadfinder Rhens In den Gruppenstunden konnte bei den Georgspfadfindern in Rhens in diesem Jahr auch nicht gebastelt werden. Deshalb gibt es keine selbst gebastelten Geschenke, dafür aber die CD mit vielen, lieben Grüßen, sagt Julia Kasper: "Wir haben hin und her überlegt, wie wir unseren Seniorinnen und Senioren eine Freude machen können. Ich glaube dass wir eine ganz gute Lösung gefunden haben, obwohl echte Nähe so leider nicht aufkommt. Ich denke aber, getreu unserem Motto ist das doch auch irgendwie eine gute Tat." Das Geschenkebasteln (hier ein Bild aus dem Jahr 2018) musste in diesem Jahr ausfallen. Stattdessen werden die Weihnachts-CDs ausgeteilt. SWR

Sendung am Mo , 21.12.2020 12:00 Uhr, Am Mittag, SWR4 Radio Koblenz