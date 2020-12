Cornelia Persicke aus Ockenfels im Kreis Neuwied hat zusammen mit ihren Söhnen mehr als 300 Tüten gepackt und sie an Bundeswehrstandorte im Ausland verschickt. Die süße Weihnachtspost geht in diesem Jahr vor allem an Soldaten in Mali und Afghanistan.

Plätzchen, Schokolade und andere kleine Weihnachtsgrüße stecken in den Tüten. Damit will Claudia Ockenfels den Soldatinnen und Soldaten, die über Weihnachten im Ausland bleiben müssen und nicht bei ihren Familien sein können eine Freude machen: "Ich würde mir wünschen, dass mehr Solidarität mit unseren Soldaten da ist. Aber nicht nur mit den Soldaten, auch mit der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei und auch für die Menschen, die jetzt gerade auf den Intensivstationen arbeiten. Die hätten es eigentlich auch verdient." "Wir wollen den Soldaten zeigen, dass sie den Rückhalt in Deutschland haben." Cornelia Persicke aus Ockenfels Die Päckchen werden von der Feldpost der Bundeswehr an die jeweiligen Standorte im Ausland verschickt. Cornelia Persicke unterstützt die Soldaten seit einigen Jahren immer wieder mit ähnlichen Überraschungs-Aktionen, nicht nur weil auch ihr Mann bei der Bundeswehr dient. "Uns ist es wichtig zu zeigen, dass wir stolz auf unsere Soldaten sind. Wir wollen ihnen zeigen, dass sie den Rückhalt in Deutschland haben," sagt Persicke. Es kommt viel Dankbarkeit zurück Besonders schön seien die positiven Reaktionen der Frauen und Männer im Auslandseinsatz, die sie und ihre Söhne vor allem über die sozialen Netzwerke erreichten, sagt Persicke: "Es ist viel Dankbarkeit zu spüren. Wir bekommen auch Briefe und E-Mails. Viele freuen sich einfach, dass sie von den Menschen in Deutschland nicht vergessen werden. Und das freut uns natürlich dann umso mehr."